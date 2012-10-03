МЧС: спасатели тушили пожар в здании саратовского ТЮЗа 15 часов (ВИДЕО)
3 октября 2012, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
В Саратове спасатели МЧС 15 часов тушили пожар в старом здании саратовского театра юного зрителя. Первые сообщения о пожаре поступили во вторник вечером. Около 10.00 среды пожар был полностью ликвидирован.
В ГУ МЧС по Саратовской области назвали причину возгорания в театре. Дознаватели установили, что очаг возгорания был на чердаке. В качестве основной версии рассматривается проникновение посторонних лиц в чердачное помещение, неосторожное обращение с огнем этих посторонних лиц. Никто в результате пожара не пострадал.
Напомним, перед благотворительным спектаклем для детей-инвалидов, в первый час пожара кровля театра обрушилась в зрительный зал. В театре был аншлаг.
Проводилась эвакуация, которую организовали сами сотрудники театра и контролировали спасатели. Площадь пожара охватила 500 квадратных метров. Старое здание театра юного зрителя находится по адресу: улица Вольская, 83.