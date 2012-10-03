В Ростове-на-Дону обнаружена убитой бывшая федеральная судья

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3 октября 2012, 11:05 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]

В Ростове-на-Дону расследуется убийство женщины 1955 года рождения, бывшая федеральная судья обнаружена убитой в собственной квартире.

Тело женщины, занимавшей должность федерального судьи одного из судов города Ростова-на-Дону, обнаружили 2 октября примерно в 21.00 в ее квартире в доме на улице Тельмана. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Для раскрытия преступления привлечены значительные силы следственного управления СКР по РО и ГУ МВД России по региону.

Следственное управление по Ростовской области, просит всех, у кого имеются данные об обстоятельствах произошедшего оказать содействие следствию и обратиться для дачи показаний в следственный отдел по Кировскому району города Ростова-на-Дону СУ СКР по РО по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 105 или по телефону 8 (8632) 218-59-08.