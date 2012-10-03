В Подмосковье воры-барсеточники обокрали автомобиль дочери телеведущего Пиманова

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3 октября 2012, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

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Дарья Пиманова - дочь известного телеведущего, автора программы "Человек и закон" Алексея Пиманова - стала жертвой воров- "барсеточников" рядом с ТЦ "Юнимол" в Подмосковье.

Во вторник девушка припарковала свой автомобиль Audi А4 на парковке около торгового центра в Красногорске. Пока Пиманова была в магазине, злоумышленники выбили стекло ее иномарки и похитили сумку с деньгами и скрылись на автомобиле, предположительно, марки Subaru. По некоторым данным, добычей грабителей стали 40 тысяч рублей, мобильный телефон и документы, сообщает РИА Новости.

Официального подтверждения этой информации пока нет.