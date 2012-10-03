МЧС отправит самолет за россиянкой, тяжело заболевшей в Таиланде

//Происшествия

3 октября 2012, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство по чрезвычайным ситуациям отправит сегодня в Таиланд специальный самолёт Ил-62 за россиянкой, тяжело заболевшей на отдыхе в Таиланде. Женщина, отдыхавшая на острове Самуи, тяжело заболела лихорадкой Денге.

Сначала туристку начали лечить в местном госпитале. Но ее родственники обратились в посольство и страховую компанию и настояли, чтобы пострадавшую перевезли в столицу.

Сейчас она находится в госпитале в Бангкоке. Россиянку должны привезти на родину для лечения. На борту самолета МЧС находятся врачи отряда «Центроспас», специалисты Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» и психолог.

Лихорадка Денге — острое вирусное заболевание. Оно сопровождается менингитом, воспалением суставов и сыпью. Переносят инфекцию заразившиеся люди, желтолихорадочные комары, некоторые виды обезьян и летучие мыши.