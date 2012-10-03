В Петербурге 13 тысяч человек утром остались без электричества

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3 октября 2012, 09:31 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге сегодня 13 тысяч человек неожиданно остались без света. Отключение электроэнергии произошло на Васильевском острове северной столицы.

По данным представителя главного управления МЧС по городу, в зону отключения попали здания на Морской набережной, Улице Кораблестроителей и Наличном переулке.

Всего без электричества остались 38 зданий, в том числе 26 жилых. Причиной перебоев энергоснабжения стало отключение трансформатора на подстанции 110 киловольт "Свердловская".

На месте работают три бригады ОАО "Ленэнерго". Для обеспечения энергоснабжения по резервной схеме подключены дизель-генераторы.