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//Происшествия

Йога-россиянина в Индонезии могут приговорить к 11 годам тюрьмы

3 октября 2012, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянин 30-летний инструктор по йоге Александр Симонов может получить 11 лет тюрьмы в Индонезии за контрабанду наркотиков. Гражданин России был арестован 24 апреля в аэропорту "Нгурах Раи" индонезийского острова Бали, куда прибыл рейсом из Малайзии.

В апреле текущего года в посольстве России в Индонезии подтвердили переданную местными СМИ информацию о том, что россиянин Александр Симонов был задержан в аэропорту острова Бали по подозрению в контрабанде наркотиков.
Его обвиняют в попытке ввоза на остров 88 капсул, содержащих 786 граммов сильнодействующего синтетического наркотика — кристаллического метамфетамина.

Индонезийская прокуратура также требует, чтобы суд приговорил Симонова к штрафу в 104 тысячи долларов или дополнительным трем месяцам тюремного заключения. Во вторник, 2 октября, прокурор Кетут Суджайя на первом слушании дела в суде округа Денпасар на острове Бали заявил, что Симонов нарушил 113 статью Кодекса Индонезии о наркотиках 2009 года, которая предусматривает максимальное наказание в 15 лет тюрьмы.

Прокурор обвинил йога из России в том, что тот является курьером международного наркосиндиката. По данным индонезийской прокуратуры, Симонов приобрел  метамфетамин в Индии за 1,5 тысячи долларов и готовился продать его в Индонезии, заработав не менее 50 тысяч долларов. Прокурор отметил, что если бы наркокурьера не задержали, то зелье употребили бы десятки тысяч человек.

ИЧ

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