На Чукотке мать упоила маленькую дочь пивом до смерти

//Происшествия

3 октября 2012, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Трехмесячная девочка скончалась после того, как мать очередной раз напоила малышку молочной смесью с пивом. Ребенок умер от острого отравления алкоголем.

В ходе следствия установлено, что мать ребенка после рождения дочери часто добавляла в молочную смесь спиртное, чтобы девочка спала.

В ходе судебного следствия установлено, что еще, будучи беременной, Надежда Еремеева не отказывала себе в употреблении алкоголя. Систематическое употребление матерью спиртного во время беременности и кормление ребенка спиртосодержащей жидкостью привело к развитию у малышки хронической алкогольной интоксикации.

Билибинский районный суд на Чукотке приговорил к двум годам исправительных работ эту женщину-мать.

Приговор Надежде Еремеевой вынесен по статье «причинение смерти по неосторожности». Суд учел явку женщины с повинной.