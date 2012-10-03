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//Происшествия

На Чукотке мать упоила маленькую дочь пивом до смерти

3 октября 2012, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Трехмесячная девочка скончалась после того, как мать очередной раз напоила малышку молочной смесью с пивом. Ребенок умер от острого отравления алкоголем.

В ходе следствия установлено, что мать ребенка после рождения дочери часто добавляла в молочную смесь спиртное, чтобы девочка спала.

В ходе судебного следствия установлено, что еще, будучи беременной, Надежда Еремеева не отказывала себе в  употреблении  алкоголя. Систематическое употребление матерью спиртного во время беременности и кормление ребенка спиртосодержащей жидкостью привело к развитию у малышки хронической алкогольной интоксикации.
Билибинский районный суд на Чукотке приговорил к двум годам исправительных работ эту женщину-мать.
Приговор Надежде Еремеевой вынесен по статье «причинение смерти по неосторожности». Суд учел явку женщины с повинной.

ИЧ

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