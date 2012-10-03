Женщина выронила ребенка из окна автомобиля, годовалая малышка погибла

//Происшествия

3 октября 2012, 07:36 [ «Аргументы Недели» ]

На Сахалине недалеко от города Корсаков годовалая девочка выпала из окна автомобиля и попала под колёса машины. Малышка погибла на глазах своей матери.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что ребенка на руках держала её 27-летняя мать, которая была за рулём автомобиля. Разворачиваясь, женщина выпустила малышку, и девочка выпала из открытого окна под заднее колесо автомобиля.

По факту инцидента проводится проверка.