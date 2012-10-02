В Москве в результате ДТП на Носовихинском шоссе погибли два человека

//Происшествия

2 октября 2012, 22:33 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве во вторник вечером на Носовихинском шоссе напротив дома №23 столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и легковая машина Mitsubishi. В результате ДТП погибли два человека. Пострадал один человек.

Случайный прохожий получил тяжелые травмы. Он госпитализирован. По данным гаишников, погибли оба человека, находившихся в легковом автомобиле. Люди, находившиеся в грузовике, не пострадали.

В результате ДТП движение по Носовихинскому шоссе было во вторник вечером сильно затруднено в обе стороны. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.