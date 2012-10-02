В Забайкальском крае на полигоне подорвался офицер

//Происшествия

2 октября 2012, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Забайкальском крае на полигоне "Цугол" в Могойутском районе во время утилизации снарядов в понедельник, 1 октября, погиб старший лейтенант Роман Шарыпов. На полигоне производили взрывы в рамках утилизации боеприпасов.

После одного из них лейтенант увидел задымление и незамедлительно отправился к месту возгорания. Когда Шарыпов подошел к источнику дыма, произошел взрыв. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Военный отдел Следственного комитета возбудил по данному инциденту уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с опасными предметами, повлекшем смерть человека. Следователи изъяли из воинской части документы, в которых прописаны правила работы с боеприпасами.

В мае 2012 года на полигоне "Цугол" взорвались боеприпасы во время их перевозки на "КАМАЗе". Тогда никто не пострадал.