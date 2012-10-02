Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Пьяный ОМОНовец на автомобиле БМВ устроил ДТП

2 октября 2012, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Пьяный ОМОНовец, управляя автомобилем БМВ, выехал под Воронежем на полосу встречного движения и врезался в Peugeot. В результате ДТП погиб один человек. Пятеро пострадали.

По данным областного Управления МВД, что водитель БМВ - сержант полиции - был пьян. В аварии погиб 53-летний пассажир Peugeot. Травмы получили пассажиры  Peugeot и предполагаемый виновник ДТП. Все пострадавшие госпитализированы.

Омоновец будет уволен "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В Воронеже из-за увеличившегося количества аварий с участием полицейских с 27 августа руководство полиции запретило своим сотрудникам пользоваться собственными машинами после 10-ти вечера и до шести утра под угрозой дисциплинарных взысканий. 

ИЧ

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак похвасталась строящимся домом. Телеведущая решила поделиться со своими подписчиками фотографией будущего семейного гнездышка. Стройка идет полным ходом…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…