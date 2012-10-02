Пьяный ОМОНовец на автомобиле БМВ устроил ДТП

//Происшествия

2 октября 2012, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Пьяный ОМОНовец, управляя автомобилем БМВ, выехал под Воронежем на полосу встречного движения и врезался в Peugeot. В результате ДТП погиб один человек. Пятеро пострадали.

По данным областного Управления МВД, что водитель БМВ - сержант полиции - был пьян. В аварии погиб 53-летний пассажир Peugeot. Травмы получили пассажиры Peugeot и предполагаемый виновник ДТП. Все пострадавшие госпитализированы.

Омоновец будет уволен "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В Воронеже из-за увеличившегося количества аварий с участием полицейских с 27 августа руководство полиции запретило своим сотрудникам пользоваться собственными машинами после 10-ти вечера и до шести утра под угрозой дисциплинарных взысканий.