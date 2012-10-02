Здание Театра юного зрителя загорелось в Саратове

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2 октября 2012, 19:23 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

В Саратове во вторник вечером пожар произошел в здании Театра юного зрителя. Из здания эвакуировано 350 человек. Театр юного зрителя находится по адресу: улица Вольская, 83.

По данным представителя областного управления МЧС, сейчас пожар тушат 20 расчетов. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

По уточненным данным спасателей, горят перекрытия над малой сценой. Пожар уже локализован.