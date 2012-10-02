В Крыму глава кооператива лишил садоводов имущества на целое состояние

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2 октября 2012, 19:13 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

sottka.ru

В Крыму работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили основателя сельскохозяйственного кооператива.

Он в прошлом году подделал протокол общего собрания учредителей упомянутого кооператива, передает пресс-служба МВД Украины.

«На основании протокола два его члена были незаконно исключены из состава соучредителей и лишены корпоративного права на долю имущества, чем был нанесен ущерб последним на сумму около 8 млн гривен», - поясняют в милиции.

Правонарушитель задержан, сообщает «АН Крым». Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 («мошенничество и подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») УК Украины.