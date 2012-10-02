Уголовное дело возбуждено по факту избиения актрисы театра «Современник»

//Происшествия

2 октября 2012, 17:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») возбуждено в отношении технического сотрудника московского театра «Современник», подозреваемого в избиении актрисы Лилии Азаркиной.

Инцидент произошел в минувшую субботу в одном из помещений театра. Лилия Азаркина подверглась нападению со стороны работника техслужбы Антона Шувалова. Он нанес артистке несколько ударов по голове, в результате чего Азаркина, по ее словам, получила черепно-мозговую травму, ушиб глаза и перелом одной из лицевых костей. ЧП произошло после банкета по случаю юбилея творческой деятельности художественного руководителя «Современника» Галины Волчек, пишет «Московский комсомолец».

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 36-летнего дебошираа. Он уже признал свою вину. В настоящий момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Лилия Азаркина (Аполей)родилась 22 августа 1960 года. Окончила Свердловское театральное училище. Карьеру начала в Мурманском областном драматическом театре и Театре-студии «Современник-2»«. С 1991 года актриса входит в труппу театра «Современник». Азаркина исполнила на театральной сцене много выдающихся ролей, в том числе любовницы Беккера в «Трех товарищах» Эриха Марии Ремарка, миссис Эйнсворд-Хилл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу и жены чиновника в «Ревизоре» Николая Гоголя.