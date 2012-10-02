В Перми у мечети произошел конфликт между азербайджанцами

//Происшествия

2 октября 2012, 16:55 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

По факту происшествия у мечети в Перми возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч .1 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пермская полиция опровергла появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что неизвестный мужчина открыл огонь по прихожанам местной мечети.

"АН" писали, что в Перми группа неизвестных злоумышленников открыла стрельбу по прихожанам соборной мечети на улице Осинской. Инцидент произошел вечером 21 сентября, но информация о происшествии в СМИ появилась только в начале октября. ЧП произошло после поминального ужина: преступники стреляли по гостям, которые вышли во двор после поминок. В общей сложности под огнем оказались порядка 50 человек. Камеры видеонаблюдения зафиксировали это нападение, передал телеканал Вести.ру.

Один из родственников покойного был тяжело ранен. Еще несколько прихожан получили легкие касательные ранения.

1 октября на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю появилось сообщение: "Управление МВД России по г. Перми просит откликнуться очевидцев происшествия у мечети по ул. Осинской, 5, случившегося 21 сентября 2012 года около восьми часов вечера. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба, сообщите по телефонам: (342) 212-66-40, 212-2977 или 02".

По данному факту проводились оперативно-разыскные мероприятия. По последним данным полиции: "21 сентября 2012 г. около 23.00 часов в дежурную часть отдела полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по г. Перми поступило сообщение из Пермской краевой клинической больницы о том, что к ним доставлен мужчина 1975 года рождения с ранением ноги. В медицинское учреждение его привез брат на личном автомобиле.

Потерпевший пояснил, что около 20.00 часов получил ранение у мечети по адресу: г. Пермь, ул. Осинская, 5. В полицию ни он, ни его родственники по факту получения травмы не обращались.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Был произведен осмотр, применялась служебно-розыскная собака. Выяснялись все обстоятельства происшедшего.

На данный момент установлено, что 21 сентября в ходе поминального обеда в столовой мечети между потерпевшим и одним из присутствующих произошла словесная перепалка на почве личных неприязненных отношений. После обеда мужчина, в сопровождении своего брата и друзей, вышел покурить на улицу. В это время его оппонент произвел несколько выстрелов в потерпевшего и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, были установлены данные подозреваемого. В настоящий момент предпринимаются меры по его розыску и задержанию".

Как сообщает сайт ГУ МВД России по Пермскому краю, все участники конфликта азербайджанцы, потерпевший и подозреваемый между собой были знакомы. При этом ни пострадавший, ни сотрудники мечети и другие очевидцы произошедшего никакого деятельного содействия правоохранительным органам не оказывают. Следствие не рассматривает версию о том, что преступление совершено на почве межнациональной розни.