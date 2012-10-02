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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Москве пенсионерка получила в банке «радиоактивные» рубли

2 октября 2012, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Как рассказывает 61-летняя Елена Крыжановская, банк на бульваре Ушакова выдал ей десять купюр номиналом 5 тысяч рублей. Она положила их под подушку, где они  пролежали два дня.

О радиоактивности купюр женщина узнала, включив бытовой дозиметр и увидев, что прибор зашкаливает. Стала ходить с ним по квартире и нашла источник радиации.
Прибывшие по вызову пенсионерки сотрудники МЧС установили, что доза излучения превышала норму почти в 20 тысяч раз и фактически была сравнима с той, что получают при катастрофах на АЭС. «Фонившие» купюры эксперты отправили в свинцовом контейнере в пункт временного хранения радиоактивных отходов.

Елена Крыжановская готовит обращение в прокуратуру и Госдуму с требованием возмещения ущерба за причиненный физический и моральный вред. «Скорее всего, деньги уже были в обороте и поступили в банк с АЭС или какого-то другого предприятия, работающего с ядерными источниками», - предположил президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, сообщает РБК. По его мнению, деньги могли попасть в банк и из медучреждения, где использовалось рентгеновское оборудование.

НС

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