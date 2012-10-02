В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении полицейских

//Происшествия

2 октября 2012, 14:54 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Продолжается расследование дела в отношении бывшего оперуполномоченного 15-го отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга Николая Мирошкина, обвиняемого по ч.5 ст. 264 УК РФ.

Мирошкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, Мирошкин вечером 15 апреля, управляя автомобилем «Хонда», сбил на пешеходном переходе у дома по улице Руставели ученика 6-го класса и его бабушку, которые скончались на месте происшествия.

16 апреля 2012 года оперуполномоченный Лобжанидзе, зная о совершении Мирошкиным ДТП со смертельным исходом, желая ему помочь, обратился к врачу наркологу-психиатру и фельдшеру экспертного отдела санкт-петербургского государственного учреждения здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер № 1» с просьбой не отражать установленный факт нахождения Мирошкина в состояния алкогольного опьянения. За взятку в размере 7 тыс. рублей он попросил провести медицинское освидетельствование помощника оперативного дежурного Купкина, который был трезв, а также составить заведомо подложный протокол медицинского освидетельствования с указанием в нем результатов медицинского освидетельствования последнего под видом результатов Мирошкина. В этот же день врач нарколог-психиатр, освидетельствовав Мирошкина и установив факт нахождения его в состоянии алкогольного опьянения, провела медицинское освидетельствование Купкина, а затем составила заведомо подложный протокол медицинского освидетельствования. После этого она получила от Лобжанидзе 7 тыс. рублей, передав 2 тыс. рублей фельдшеру.

В результате проведения большого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выполненных следователями Главного следственного управления и сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на высоком профессиональном уровне, в отношении оперуполномоченного Арчила Лобжанидзе и помощника оперативного дежурного 15-го отдела полиции УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга Александра Купкина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 291, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (дача взятки, пособничество в служебном подлоге). В отношении врача и фельдшера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время следствием инициировано избрание в отношении Лобжанидзе и Купкина меры пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлении им обвинения, сообщает сайт Следственного Комитета России.