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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В одной из больниц Читы погиб малолетний ребенок, возбуждено дело

2 октября 2012, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Вечером 1 октября в одном из медицинских учреждений Читы в ванной комнате утонул ребенок, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело.
 
Ребенок был госпитализирован в одно из отделений указанной больницы 19 сентября, на лечении он находился без законного представителя. По версии следствия, в день произошедшей трагедии мальчик вместе с другом  (пациентом того же медицинского учреждения) прошел в ванную комнату отделения. При этом медицинский персонал за действиями детей контроля не осуществлял. Дети самостоятельно набрали в ванну воды, во время игры ребенок  ударился головой об стену и погрузился в воду, где захлебнулся, сообщает сайт Следственного Комитета.
 
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка. 
ЕП

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