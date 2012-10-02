В одной из больниц Читы погиб малолетний ребенок, возбуждено дело

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2 октября 2012, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Вечером 1 октября в одном из медицинских учреждений Читы в ванной комнате утонул ребенок, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело.

Ребенок был госпитализирован в одно из отделений указанной больницы 19 сентября, на лечении он находился без законного представителя. По версии следствия, в день произошедшей трагедии мальчик вместе с другом (пациентом того же медицинского учреждения) прошел в ванную комнату отделения. При этом медицинский персонал за действиями детей контроля не осуществлял. Дети самостоятельно набрали в ванну воды, во время игры ребенок ударился головой об стену и погрузился в воду, где захлебнулся, сообщает сайт Следственного Комитета.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти ребенка.