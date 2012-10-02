В Свердловской области по факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело

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2 октября 2012, 13:23 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Еланскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении прапорщика войсковой части 31612 Ивана Карташева, сообщает сайт Следственного Комитета России.

Карташев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Следствие считает, что 1 октября текущего года около 8 часов при выходе техники из парка войсковой части, дислоцированной в Камышловском районе Свердловской области, управляемая механиком-водителем младшим сержантом Юрием Андрющенко БМП-2 не завелась.

Командиром взвода Карташевым было принято решение завести машину с помощью внешнего запуска, для чего было задействовано второе транспортное средство. Совершая маневр, младший сержант Атаманкин, руководствуясь командами, подаваемыми командиром взвода, зацепил БМП, сдвинув его с места.

В результате младший сержант Андрющенко был придавлен дверью, несмотря на незамедлительно оказанную медицинскую помощь, потерпевший от полученной травмы скончался.