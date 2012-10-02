В НИИ нейрохирургии имени Бурденко скончалась парашютистка Ирина Синицына

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2 октября 2012, 10:06 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

poedinoktv.net

Российская парашютистка Ирина Синицына, сломавшая несколько шейных позвонков в Калифорнии, США, умерла во вторник в НИИ нейрохирургии имени Бурденко, Синицына будет похоронена в Москве на Востряковском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на брата спортсменки.

Чемпионка мира и Европы Синицына получила травмы при попытке установить новый мировой рекорд по скай-дайвингу на юге Калифорнии 23 сентября.