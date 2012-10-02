В Подмосковье задержан серийный грабитель

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2 октября 2012, 09:36 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Евгений Гильдеев, фото ГУМЧС по Московской области

«01 октября 2012 года около 23:45 в Дежурную часть УМВД России по г.о. Электросталь обратилась заместитель начальника Управления дознания ГУ МВД России по Московской области, которая заявила, что в отношении нее был совершен грабеж» - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы Евгений Гильдеев.

«Как пояснила сама потерпевшая, она возвращалась домой и во дворе дома 12/1 по ул.Советская г.Электросталь, к ней подошел неизвестный мужчина и вырвав сумку из рук с места преступления скрылся. В сумке находились деньги в сумме 2900 рублей, мобильный телефон, личные документы и служебное удостоверение» - добавил Евгений Гильдеев.

«Принятыми мерами розыска, по «горячим следам» сотрудниками ДПС по подозрению в совершении данного преступления был задержан местный житель 1991 г.р. у которого при личном досмотре были обнаружены и изъяты похищенные вещи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного статьей 161 УК РФ - грабеж» - сообщил начальник УИОС.

«До совершения этого грабежа, молодой человек попытался совершить еще один грабеж у дома 57 «а» по ул. Чернышевского, но женщина отбилась от нападавшего. После своей неудачной попытки он отправился на ул.Советская где и совершил грабеж. У полицейских есть все основания полагать, что это не единственный эпизод совершенный на территории г.Электросталь и оперативникам предстоит проверить доставленного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Сам же задержанный уже дал признательные показания по 4 совершенным эпизодам», - подытожил полковник Гильдеев.