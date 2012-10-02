В Москве восьмиклассник умер во время игры в футбол

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2 октября 2012, 07:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В понедельник во время игры в футбол в Москве умер ученик восьмого класса школы №1017 , школьники играли на детской площадке на западе Москвы, сообщили во вторник источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел на улице Скульптора Мухиной у дома 7, мальчик, как рассказали свидетели, почувствовал себя плохо во время игры в футбол, школьник скончался до прибытия кареты скорой помощи.

По факту смерти школьника начата доследственная проверка.