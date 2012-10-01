Пьяный житель Саратова угнал реанимобиль со двора психбольницы до первого столба

//Происшествия

1 октября 2012, 21:08 [ «Аргументы Недели. Саратов» ]

Фото с сайта medprom.ru

В Саратове 31-летний местный житель угнал реанимобиль в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения со двора психиатрической больницы. Мужчина 10 дней пребывал в состоянии запоя.

Воспользоваться услугами бесплатного нарколога он не пожелал, на пороге больницы вспомнил, что кто-то из собутыльников обещал ему дать взаймы. Ключи от медицинской "Газели" мужчина обнаружил под водительским сиденьем. Его поездку прервал фонарный столб.



Полиция Саратова полагает, что жертв удалось избежать только потому, что угонщик случайно включил сирену и проблесковые маячки. С места ДТП полицейские доставили нарушителя в больницу, передает "Маяк".



Там выяснилось, что угонщик последние четыре года состоит на учете у нарколога, водительских прав никогда не имел, за рулем до этого никогда не сидел.