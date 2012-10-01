В Брянске три человека рухнули с пятого этажа, опершись на перила балкона

//Происшествия

1 октября 2012, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта kp.ru

В жилом доме в Фокинском районе Брянска по улице Новозыбковская с балкона пятого этажа упали три человека. Погибла 46-летняя хозяйка квартиры, ее гости получили тяжелые травмы.

Люди вышли покурить на балкон, перила не выдержали нагрузки и оторвались. Люди вместе с перилами упали вниз с пятого этажа.

Некоторые СМИ сообщают, что мужчина и вторая женщина умерли по дороге в больницу.

По факту СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам."

В рамках уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за надлежащие содержание жилого дома.



