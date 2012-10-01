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//Происшествия

На Алтае в Бийске неизвестные срезали крест с памятника святым Петру и Февронии

1 октября 2012, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

На Алтае в Бийске неизвестные срезали крест с бронзового памятника святым Петру и Февронии. Вандалы аккуратно срезали полуметровый крест, который был в руках ангела, возвышающегося над фигурами двух святых.

В Бийске памятник святым Петру и Февронии, которые в Русской Православной Церкви считаются покровителями семейного очага, любви и верности, был открыт 2 сентября 2011 года. Его автор - скульптор Сергей Исаков. Посещение памятника местными молодоженами стало одной из традиций в дни бракосочетания. Руководство Бийского благочиния уже обратилось с заявлением в полицию по поводу инцидента, пишет "Бийский рабочий".

Это уже второй случай осквернения христианских символов на Алтае за последнее время. В ночь на 5 сентября в одном из сёл был повален поклонный крест, установленный на месте будущей часовни. Преступление было раскрыто. Задержан подозреваемый в осквернении креста ранее судимый местный житель.

ИЧ

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