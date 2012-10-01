Полицейский на Выборгском шоссе сбил пешехода

//Происшествия

1 октября 2012, 11:48 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Около 7:20 на 25 км Выборгского шоссе полицейский патрульно-постовой службы УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга, управляя личным автомобилем Mitsubishi Carisma, совершил наезд на переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 57-летнего гражданина.

После этого, потеряв управление машиной, полицейский совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Scania. В результате ДТП сотрудник полиции с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и порезами в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

Находившаяся с ним в машине 24-супруга постового получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лба и закрытый перелом правой руки. В состоянии средней тяжести женщина госпитализирована в больницу. Пострадавший пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной раной головы, открытым переломом правого бедра, переломом ребра и тупой травмой живота в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По данному факту проводится служебная проверка. Обстоятельства аварии выясняются.