Писатель Григорий Рыскин выпал из окна дома на Саянской улице в Москве

//Происшествия

1 октября 2012, 11:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве погиб писатель Григорий Рыскин - гражданин США, выходец из СССР. "АН" сообщали, что тело 75-летнего мужчины было обнаружено на земле у дома № 14 на Саянской улице в воскресенье около 13:00.

В настоящее время следствие устанавливает, было ли это самоубийство или несчастный случай. На теле Рыскина обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты.

Григорий Рыскин покинул Россию более 20 лет назад. Он вел постоянную колонку в американском еженедельнике "Панорама". Литератор получил известность благодаря повести "Ксантиппа", которая посвящена трагедии 11 сентября в США.