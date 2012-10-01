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//Происшествия

Стрелявшего на свадьбе гостя оштрафовали на 2 тысячи

1 октября 2012, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция изъяла у стрелявшего в воскресенье в центре Москвы гостя свадьбы травматический пистолет, оштрафовав на 2 тысячи рублей. Около 15 задержанных после составления протоколов были отпущены.

 Полиция обратилась ко всем, кто имеет видео непосредственно стрельбы, обратиться в отдел МВД»Тверской»,- это поможет установить все обстоятельства ЧП.
Машина из свадебного кортежа в воскресенье днем перекрыла дорогу в центре Москвы, после чего находившиеся в автомобиле устроили стрельбу. Около 15 человек были отпущены после составления административных протоколов за нарушение правил пользования звуковыми сигналами, использование тонировки и нарушение правил использования травматического оружия.

НС

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