Стрелявшего на свадьбе гостя оштрафовали на 2 тысячи

//Происшествия

1 октября 2012, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция изъяла у стрелявшего в воскресенье в центре Москвы гостя свадьбы травматический пистолет, оштрафовав на 2 тысячи рублей. Около 15 задержанных после составления протоколов были отпущены.

Полиция обратилась ко всем, кто имеет видео непосредственно стрельбы, обратиться в отдел МВД»Тверской»,- это поможет установить все обстоятельства ЧП.

Машина из свадебного кортежа в воскресенье днем перекрыла дорогу в центре Москвы, после чего находившиеся в автомобиле устроили стрельбу. Около 15 человек были отпущены после составления административных протоколов за нарушение правил пользования звуковыми сигналами, использование тонировки и нарушение правил использования травматического оружия.



