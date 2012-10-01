В Магнитогорске мужчина устроил публичное самосожжение

//Происшествия

1 октября 2012, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Магнитогорске вчера днем рядом с домом №17 по улице Доменщиков 59-летний мужчина решил сжечь себя заживо из-за неразделенной любви. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После разговора со своей бывшей женой мужчина вылил на себя бутылку бензина и поджег спичку. Очевидцы происшедшего одеялами и огнетушителем погасили пламя.

Мужчина находится в реанимации, он без сознания. Его состояние крайне тяжелое – он получил ожоги на почти 100% тела.



