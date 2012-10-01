Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Магнитогорске мужчина устроил публичное самосожжение

1 октября 2012, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Магнитогорске вчера днем рядом с домом №17 по улице Доменщиков 59-летний мужчина решил сжечь себя заживо из-за неразделенной любви. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 После разговора со своей бывшей женой мужчина вылил на себя бутылку бензина и поджег спичку. Очевидцы происшедшего одеялами и огнетушителем погасили пламя.
Мужчина находится в реанимации, он без сознания. Его состояние крайне тяжелое – он получил ожоги на почти 100% тела.

НС

//картина дня

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран «Антитеррористической операции» (прежнее название силовой операции Киева в Донбассе).

Украина в будущем может прекратить свое существование. Такой прогноз сделал Александр Мединский, видеоблогер, ветеран…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму РФ внесли законопроект, авторы которого предлагают обязать агрегаторов такси признать своих водителей штатными сотрудниками. Об этом сообщает Telegram-канал…

//новости ан

//новости ан

//новости ан