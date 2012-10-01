В Москве на Таганке женщину насмерть сбили автомобили Volvo S80 и Opel Astra

//Происшествия

1 октября 2012, 09:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в районе Таганки в воскресенье утром погибла женщина, после того как ее переехали два автомобиля в туннеле, где нет пешеходной зоны.

По данным столичного главка МВД, 30 сентября около 9 часов утра в Таганском туннеле в районе Таганской площади автомобиль Volvo S80 сбил женщину. Следовавший за этой машиной водитель автомобиля Opel Astra не успел среагировать и также переехал женщину-пешехода.

В настоящее время личность погибшей женщины устанавливается. Оперативники выясняют, каким образом она попала в туннель, где нет пешеходной зоны.