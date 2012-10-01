В Москве два сотрудника ГИБДД задержаны при получении взятки

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1 октября 2012, 09:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве при получении взятки в воскресенье у дома №30 по Абрамцевской улице задержаны два инспектора ГИБДД.

По данным ГУ МВД России по Москве, два инспектора ГИБДД были задержаны сотрудниками полиции с поличным в момент получения денег от заявителя за несоставление протокола, отказ от мер освидетельствования и возврат документов.

По факту инцидента проводится проверка. Инспекторам грозит увольнение из органов ГИБДД.

Их руководители будут привлечены к ответственности.