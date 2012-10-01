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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

На Камчатке полицейским пришлось застрелить медведя, ворвавшегося в жилой дом

1 октября 2012, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

На Камчатке в поселке Тиличики Олюторского района полицейским пришлось застрелить медведя, ворвавшегося в жилой деревенский дом. Голодный косолапый спустился с сопки и пришёл к дому на запах еды.

Мощными ударами лап мишка разбил окно и легко проник внутрь дома, в котором проживает семья с детьми. Женщина и двое детей напугались хищника. Хозяин спрятал жену и детей в ванной комнате, а сам вызвал полицию и стал отвлекать внимание медведя на себя.

Прибывшие полицейские стали стрелять в воздух, чтобы спугнуть животное и выгнать на улицу. Когда медведь выскочил на улицу, он вел себя агрессивно. Полицейские его и застрелили.

ИЧ

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