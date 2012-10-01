Гражданин США выпал из окна в Москве

//Происшествия

1 октября 2012, 09:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Гражданин США, выходец из СССР, погиб, выпав из окна квартиры своей знакомой. Тело 75-летнего мужчины было обнаружено на земле у дома № 14 на Саянской улице в воскресенье около 13:00.

По данным источника РИА Новости, погибший мужчина - писатель Григорий Рыскин, родившийся в 1937 году в Ленинграде и эмигрировавший в США. Автор более 10 книг, в том числе "Новый американец", "Записки массажиста".

Причина инцидента устанавливается. Ведется расследование. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай и самоубийство американца.