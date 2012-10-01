В Чите 13 учеников госпитализированы после того, как в школе распылили газ

//Происшествия

1 октября 2012, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

На окраине Читы в поселке Восточный 13 учеников средней школы пострадали и были госпитализированы с отравлением сегодня после того, как в коридоре учебного заведения был распылен неизвестный газ.

Директор школы вызвала спасателей МЧС после того, как в коридоре второго этажа школы был распылен неизвестный газ. Пострадали 13 учеников в возрасте от 13 до 15 лет. Их доставили в больницу. У детей диагностировано ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени тяжести. Угрозы для их жизни детей нет.

По данным МЧС, все учащиеся и персонал школы эвакуированы. На месте работает оперативная группа МЧС.