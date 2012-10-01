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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в общежитии пострадали трое

1 октября 2012, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Минувшей ночью в Петропавловске-Камчатском пожарные тушили огонь, вспыхнувший на четвертом этаже пятиэтажного общежития. Погибших нет, пострадали три человека. Пожарные эвакуировали из здания 30 человек.

Пожару был присвоен второй - повышенный уровень сложности. На место были направлены 12 единиц техники и 39 пожарных.
Пожар начался в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного здания. С нижних этажей здания разбуженных людей эвакуировали по лестничным клеткам, с 4 и 5 этажей им пришлось спасаться через окна с помощью пожарных автолестниц.
Пожар полностью ликвидирован.

НС

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