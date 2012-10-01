В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в общежитии пострадали трое

//Происшествия

1 октября 2012, 07:32 [ «Аргументы Недели» ]

Минувшей ночью в Петропавловске-Камчатском пожарные тушили огонь, вспыхнувший на четвертом этаже пятиэтажного общежития. Погибших нет, пострадали три человека. Пожарные эвакуировали из здания 30 человек.

Пожару был присвоен второй - повышенный уровень сложности. На место были направлены 12 единиц техники и 39 пожарных.

Пожар начался в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного здания. С нижних этажей здания разбуженных людей эвакуировали по лестничным клеткам, с 4 и 5 этажей им пришлось спасаться через окна с помощью пожарных автолестниц.

Пожар полностью ликвидирован.



