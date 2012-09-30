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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Арестован глава Бежицкой районной администрации Брянска

30 сентября 2012, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

По ходатайству следователя арестован глава Бежицкой районной администрации города Брянска Юрий Машков, подозреваемый следствием  в получении взятки в крупном размере, сообщает сайт Следственного Комитета.
 
В отношении главы Бежицкой районной администрации города Брянска Юрия Машкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), возбуждено уголовное дело.
 
По версии следствия, 28 сентября Юрий Машков, находясь в своем рабочем кабинете,  получил  от руководителя одной из организаций взятку в сумме 200 тысяч рублей. 
 
Машков арестован судом, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
ЕП

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