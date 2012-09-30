Арестован глава Бежицкой районной администрации Брянска

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30 сентября 2012, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

По ходатайству следователя арестован глава Бежицкой районной администрации города Брянска Юрий Машков, подозреваемый следствием в получении взятки в крупном размере, сообщает сайт Следственного Комитета.

В отношении главы Бежицкой районной администрации города Брянска Юрия Машкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 28 сентября Юрий Машков, находясь в своем рабочем кабинете, получил от руководителя одной из организаций взятку в сумме 200 тысяч рублей.

Машков арестован судом, в ближайшее время ему предъявят обвинение.