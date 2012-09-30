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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Полиция Москвы ищет очевидцев стрельбы в центре столицы

30 сентября 2012, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Стрельбу из травматического оружия устроили в центре Москвы участники свадебного кортежа, инцидент произошел в воскресенье днем на пересечении улиц Тверская и Моховая, задержаны около 15 человек, сообщают Интернет-СМИ.
 
Полиция Москвы ищет очевидцев стрельбы, можно оставить информацию по телефону "02" или написать заявление в любом отделе полиции Москвы.
 
Предварительно установлено, что один автомобиль из свадебного кортежа перекрыл дорогу в центре Москвы, в находившиеся в автомобиле начали стрелять в воздух.
 
Полиция задержала девять автомобилей из свадебного кортежа, идет доследственная проверка.
ЕП

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