В Брянской области повесился 17-летний парень, ведется проверка

//Происшествия

30 сентября 2012, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Брянской области проводится проверка по факту самоубийства 17-летнего юноши, тело которого обнаружено утром 30 сентября в поселке Гобики Рогнединского района в помещении заброшенного магазина.

По предварительным данным доследственной проверки, молодой человек совершил суицид. Накануне вечером он ушел из дома, взяв с собой буксировочный трос из матерчатого материала, который впоследствии использовал для совершения задуманного им поступка.