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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Восстановлено движение на трассе в Марий Эл

30 сентября 2012, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП произошло в воскресенье утром на дороге между Кокшайским и Казанским трактами, на небольшом участке трассы было зафиксировано пять ДТП с участием 13 автомобилей, движение транспорта восстановлено в 12.15.
 
В ДТП пострадали шесть человек, на месте аварий работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и руководство республиканского МВД. 
ЕП

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