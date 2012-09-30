Восстановлено движение на трассе в Марий Эл

//Происшествия

30 сентября 2012, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП произошло в воскресенье утром на дороге между Кокшайским и Казанским трактами, на небольшом участке трассы было зафиксировано пять ДТП с участием 13 автомобилей, движение транспорта восстановлено в 12.15.

В ДТП пострадали шесть человек, на месте аварий работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и руководство республиканского МВД.