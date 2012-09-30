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//Происшествия

МИД высказал озабоченность в связи с изъятием детей у россиянки в Финляндии

30 сентября 2012, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

МИД РФ высказал «серьезную озабоченность» в связи с изъятием в Финляндии властями этой страны детей гражданки России Анастасии Загородней (по мужу Заки Ахмед). В документе внешнеполитического ведомства отмечается, что МИД России внимательно отслеживает развитие этой ситуации.

Посольство РФ в Хельсинки поддерживает постоянный контакт с Анастасией Завгородней - гражданкой РФ и Финляндии, у которой финские социальные службы забрали четверых детей. Российская дипмиссия также подобрала женщине квалифицированного адвоката.

«Финским властям по этому поводу высказана наша серьезная озабоченность. 1 октября состоится встреча российских консульских работников с представителями социальных властей Финляндии, ведущими данное дело», - говорится в документе.

Напомним, конфликт русской матери с социальными службами в Финляндии произошел из-за того, что старшая шестилетняя дочка Вероника рассказала в школе, что папа якобы хлопнул ее по попе.

В итоге из семьи Загородней забрали не только эту девочку, но еще и троих детей, в том числе новорожденного ребенка.

Всех детей поместили в соцприют.

ИЧ

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