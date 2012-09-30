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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

В Грузии оштрафовано российское судно на $30 тыс. за нарушение

30 сентября 2012, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта profi-forex.org
Фото с сайта profi-forex.org

Грузинские пограничники задержали российское судно "Раби" за нарушение правил за нарушение правил, обеспечивающих безопасность мореплавания. В частности, моряки спустили на воду лодку на внешнем рейде морского порта Поти.

Теперь экипаж обязан выплатить 30 тысяч долларов, передает "Маяк".

ЛБ

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