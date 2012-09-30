В Омске разыскивают двух пропавших без вести подростков

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
30 сентября 2012, 14:09 [ «Аргументы Недели. Омск» ]
В Омске разыскивают двух подростков. 13-летний Егор Липин и 16-летний Илья Басловяк ушли из дома и больницы на этой неделе, сообщили в воскресенье в главке МВД России по Омской области. Полицейские просят добровольцев помочь в поиске.
Отмечается, что один из подростков ранее уже совершал побеги из дома. Второй сбежавший является воспитанником школы-интерната.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области