В Омске разыскивают двух пропавших без вести подростков

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30 сентября 2012, 14:09 [ «Аргументы Недели. Омск» ]

Фото с сайта newsru.co.il

В Омске разыскивают двух подростков. 13-летний Егор Липин и 16-летний Илья Басловяк ушли из дома и больницы на этой неделе, сообщили в воскресенье в главке МВД России по Омской области. Полицейские просят добровольцев помочь в поиске.



Отмечается, что один из подростков ранее уже совершал побеги из дома. Второй сбежавший является воспитанником школы-интерната.