В Ялте VIP-кортеж едва не протаранил автомобиль (ВИДЕО)

//Происшествия

30 сентября 2012, 13:39 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Интернете появился видеоролик, в котором показано, как ГАИшный автомобиль из VIP-кортежа чуть не врезался на встречной полосе в машину недалеко от Ялты. 27-29 сентября в Ялте состоялся саммит глав правительств стран СНГ.

В нем принимал участие премьер-министр Украины Николай Азаров. передает «Украинская правда».

«Ехали с женой из Ялты, вокруг полно милиции, скорость примерно 90 или чуть меньше. Вдруг из-за поворота на встречку вылетает ГАИшное авто и по встречной полосе движется прямо в лоб впереди едущей машине», - написал очевидец - водитель авто, в которое чуть не врезалась машина ГАИ, сообщает «АН-Крым».

Как видно на видео, водитель не успел вовремя затормозить и чудом не врезался во впереди движущийся автомобиль.

По встречной полосе движения промчался кортеж в сопровождении машин ГАИ. Всего кортеж состоял из 11 машин.

«На видео четко видна разделительная полоса, соответственно останавливаться мне не надо было. П.3.2. ПДД Украины «...Если на таком транспортном средстве включены проблесковые маячки синего и красного или только красного цвета, водители других транспортных средств обязаны остановиться у правого края проезжей части (на правой обочине). На дороге с разделительной полосой это требование обязаны выполнить водители транспортных средств, движущихся в попутном направлении». Соответственно, ГАИ идя на таран, создали аварийную ситуацию. Вот такая у них работа - создавать аварии», - написал водитель.