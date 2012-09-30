Пострадавшие при взрыве и пожаре на заводе в Югре находятся в тяжелом состоянии

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30 сентября 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Состояние шестерых пострадавших при пожаре на заводе в Югре остается крайне тяжелым. В настоящее время пятеро из них находятся реанимации в состоянии медицинского сна.

По словам специалистов окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, еще один раненый, состояние которого оценивается как тяжелое, находится в сознании.

Предприятие загорелось в субботу утром. "АН" писали, что на месте пожара приступили к разбору завалов.

Напомним, крупный пожар в субботу на заводе в ХМАО унес жизни восьми человек. Из них четверо - выходцы с Кавказа. Огонь охватил два металлических ангара, площадь возгорания достигала двух тысяч квадратных метров.

На месте происшествия побывала губернатор ХМАО Наталья Комарова. По факту пожара со взрывом на заводе под Ханты-Мансийском возбуждено уголовное дело.

Минприроды РФ намерено проверить обоснованность выдачи сгоревшему в субботу заводу по переработке нефтешлама под Ханты-Мансийском положительного заключения государственной экологической экспертизы.