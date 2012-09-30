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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

ДТП с участием 11 машин в Марий Эл могло произойти из-за тумана

30 сентября 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Крупное ДТП на объездной дороге между Кокшайским и Казанским трактами недалеко от села Кокшайск в Марий Эл, в результате которого пострадали шесть человек, могло произойти из-за тумана.

Причину ДТП сообщила представитель ГУМЧС России по республике Юлия Белоусова. В воскресенье утром, по предварительным данным, грузовой автомобиль Volvo развернуло на дороге. В грузовик врезался автобус Scania, который вез жителей Чебоксар  в Казань в аквапарк.

Далее произошло столкновение еще девяти машин: двух автобусов, микроавтобуса шести легковых автомобилей. Среди шести пострадавших - двое детей.

ИЧ

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