ДТП с участием 11 машин в Марий Эл могло произойти из-за тумана

//Происшествия

30 сентября 2012, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Крупное ДТП на объездной дороге между Кокшайским и Казанским трактами недалеко от села Кокшайск в Марий Эл, в результате которого пострадали шесть человек, могло произойти из-за тумана.

Причину ДТП сообщила представитель ГУМЧС России по республике Юлия Белоусова. В воскресенье утром, по предварительным данным, грузовой автомобиль Volvo развернуло на дороге. В грузовик врезался автобус Scania, который вез жителей Чебоксар в Казань в аквапарк.

Далее произошло столкновение еще девяти машин: двух автобусов, микроавтобуса шести легковых автомобилей. Среди шести пострадавших - двое детей.