На трассе «Кола» женщина перехватила руль в машине умершего водителя

//Происшествия

30 сентября 2012, 10:12 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

7ba.ru

На 18-м километре автодороги Санкт-Петербург – Мурманск (шоссе «Кола») сегодня водителю микроавтобуса на скорости 90 километров в час стало плохо, он успел только сказать пассажирке «рули» и потерял сознание.



По информации «БалтИнфо», женщина не растерялась, сумела вытащить ключи зажигания и несколько сот метров управляла машиной, пока та не остановилась. После чего поставила микроавтобус на стояночный тормоз, вызвала скорую помощь и полицию. Водителя спасти не удалось - врачи констатировали смерть, предположительно, от инфаркта.