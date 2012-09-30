Осеннее «обострение»: из питерского психинтерната сбежал очередной пациент

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30 сентября 2012, 10:06 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Из питерского психинтерната сбежал очередной пациент. В полицию Красносельского района обратилась заведующая ПНИ-7, расположенного на проспекте Ветеранов. Медик рассказала, что еще 23 сентября рано утром из интерната ушла 33-летняя пациентка. Женщина состоит на учете в ПНД.



Напомним, около 6 часов утра 14 сентября 27-летний инвалид II группы Антон Ч. выломал решетку окна в палате №2 на первом этаже ПНИ-3 и убежал в неизвестном направлении.



С профессиональным «цинизмом» сотрудники полиции сообщили на условиях анонимности, что «побегушника» найдут в начале октября. Почему в начале? Ответ прост: придет получать пенсию, тут его и задержат и препроводят в место его постоянного проживания.



Бегут в основном весной и осенью, как говорится «весенне-осеннее обострение».

Между тем, по информации Агентства, из того же ПНИ-3 на Заячьем проспекте исчез еще один пациент, 28-летний Павел П. мужчина 24 сентября в восемь часов вечера ушел на прогулку и не вернулся. Ранее мужчина, инвалид II группы, уходил из указанного учреждения не менее пяти раз.