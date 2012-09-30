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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Происшествия

Два крупных ДТП произошли в Казахстане, погибли 7 человек

30 сентября 2012, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Два крупных ДТП произошли в субботу, 29 сентября, в Казахстане, в результате которых семь человек погибли, и четверо пострадали. В Атырауской области во второй половине дня на 172 километре трассы "Атырау-Уральск" на западе страны столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ.

В результате ДТП пять человек скончались на месте. По данным МЧС Казахстана, четверо пострадавших с различными травмами госпитализированы в ближайшую больницу.

В тот же день одиннадцать автомашин столкнулись в Алма-Ате на пересечении улицы Халиуллина и Кульджинского тракта. В результате водители двух машин, одному из которых было 25 лет, другому - 60, скончались на месте дорожно-транспортного происшествия.

ИЧ

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