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//Происшествия

СКР: возбуждено уголовное дело по факту пропажи девочки в Дятьково

30 сентября 2012, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней) в связи с исчезновением 10-летней девочки - жительницы города Дятьково Валерии Устименко.

По данным следствия, утром 28 сентября 2012 года ученица 5-го класса местной средней общеобразовательной школы Валерия Устименко ушла на занятия и по их окончании домой не вернулась. До настоящего времени ее место нахождения не установлено.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств исчезновения девочки, продолжаются поисковые мероприятия.

Приметы Валерии Устименко: на вид 10-11 лет, рост 135-140 см, худощавая, волосы темно-русые, длинные; глаза карие, губы тонкие, уши слегка оттопыренные, сильно сутулится.

Была одета в черные брюки, белую водолазку, черные туфли, белую в черную клетку короткую куртку, при себе имела рюкзак темного цвета.

ИЧ

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