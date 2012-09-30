В ФРГ тысячи детей подхватили кишечную инфекцию

//Происшествия

30 сентября 2012, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Германии школьники и воспитанники детских садов из восточногерманских земель — Берлина, Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии - 8 365 детей - подхватили кишечную инфекцию.

В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Дети стали жаловаться на тошноту, рвоту и диарею, передает ИТАР-ТАСС.

Немецкие СМИ пишут, что причиной массового заболевания детей стала некачественная пища от компании «Содэксо». Представители фирмы отрицают свою причастность к инциденту. Для установления причин вспышки кишечной инфекции создана специальная комиссия.